Генерал-губернатор Канады подарила Порошенко фотоснимок Киева из космоса

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Генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт подарила президенту Украины Петру Порошенко фотоснимок Киева, который был сделан с МКС.

«Это фантастический кадр. Не техническая съёмка со спутника, а фото, сделанное с душой. Очень благодарен за такой подарок для меня и для всей Украины!» — написал Порошенко в Twitter.

Также он поблагодарил Пейетт за то, что первой страной, которую она посетила с зарубежным визитом, стала Украина.

В марте 2017 года сообщалось, что неизвестные подарили Порошенко путеводитель по Крыму и книгу «Приворотное зелье».

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