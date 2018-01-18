Генерал-губернатор Канады подарила Порошенко фотоснимок Киева из космоса

Генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт подарила президенту Украины Петру Порошенко фотоснимок Киева, который был сделан с МКС.

«Это фантастический кадр. Не техническая съёмка со спутника, а фото, сделанное с душой. Очень благодарен за такой подарок для меня и для всей Украины!» — написал Порошенко в Twitter.

Сьогодні у подарунок від Генерал-губернатора Канади @GGJuliePayette отримав фото України, яку вона особисто зробила з космосу



Це фантастичний кадр. Не технічна зйомка із супутника, а фото, зроблене з душею. Надзвичайно вдячний за такий подарунок для мене і для всієї України! pic.twitter.com/LLetYPC8Dz — Петро Порошенко (@poroshenko) 18 января 2018 г.

Также он поблагодарил Пейетт за то, что первой страной, которую она посетила с зарубежным визитом, стала Украина.

В марте 2017 года сообщалось, что неизвестные подарили Порошенко путеводитель по Крыму и книгу «Приворотное зелье».