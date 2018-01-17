Политолог объяснил отказ Рады внести поправку о разрыве дипотношений с Россией

Политолог, ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский рассказал в беседе с RT, с чем связан отказ Верховной рады внести поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией в законопроект о реинтеграции Донбасса.

«Поправка по разрыву дипотношений была отклонена ещё при первом чтении законопроекта. Это связано с позицией исполнительной власти. Для Украины разрыв отношений с Россией является очень невыгодным мероприятием, которое сильно снизит и так низкий процент поддержки власти в обществе. Довольно дорого обойдётся это сложное мероприятие. Связей остаётся много, их придётся переводить на обслуживание какой-то третьей страны, а учитывая их объём, вряд ли кто-то согласится. Разрыв является очень сложно реализуемой задачей, никому не нужной, кроме отдельных партий, которые находятся, скорее, в оппозиции», — отметил Неменский.

По словам эксперта, отказ вносить поправку означает, что ситуация с осени прошлого года не изменилась и «те решения, которые были приняты по этому вопросу в администрации Порошенко, по-прежнему в силе».

Ранее Верховная рада Украины отказалась внести поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией в законопроект о реинтеграции Донбасса.

Её поддержали лишь 72 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.



