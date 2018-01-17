МИД России ответит на список Магнитского в Литве, исходя из принципа взаимности

Россия ответит на публикацию в Литве списка Магнитского и при этом будет исходить из принципа взаимности. Такое заявление сделали в департаменте информации и печати российского МИД.

«Откровенно русофобские действия литовских законодателей и властей уже давно не удивляют. Литва, как известно, определила себе самое неблаговидное место в развязанной на Западе антироссийской истерии», — приводит РИА Новости сообщение.

Дипломаты отметили, что публикация подобного списка в Литве является очередным подтверждением стремления страны любой ценой доказать свою враждебность в отношении России.

«Как всегда в подобных ситуациях, будем действовать, исходя из принципа взаимности. Проблем в подборе кандидатов на закрытие въезда в Россию не возникнет. Их в Литве сегодня предостаточно», — добавили в ведомстве.

Ранее в Литве был опубликован так называемый список Магнитского, в который внесли 49 граждан России — им запрещён въезд в страну.

В число россиян, которые были внесены в литовский список, попал глава Чечни Рамзан Кадыров.