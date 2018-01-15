В Чечне прокомментировали решение Литвы запретить Кадырову въезд в страну
«Хочу огорчить литовские власти, которые длительное время лелеяли мечту о посещении Рамзаном Кадыровым этой страны. Литва никогда не входила и не входит в перечень стран, которые его интересуют хотя бы из простого любопытства», — сказал Каримов РИА Новости.
Он назвал решение Литвы «пустышкой, которая не заслуживает внимания Рамзана Кадырова и того, чтобы он потратил на чтение даже одну минуту».
«Любому здравомыслящему человеку понятно, что это жалкий жест в сторону США», — добавил Каримов.
27 ноября 2017 года президент Литвы Даля Грибаускайте подписала закон, аналогичный американскому акту Магнитского. Он вступил в силу 1 января 2018 года.
В понедельник, 15 января, департамент миграции Литвы опубликовал список из 49 россиян, которым запрещён въезд в страну.