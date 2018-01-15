В Чечне прокомментировали решение Литвы запретить Кадырову въезд в страну

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов прокомментировал решение Литвы запретить Рамзану Кадырову въезд в страну.

«Хочу огорчить литовские власти, которые длительное время лелеяли мечту о посещении Рамзаном Кадыровым этой страны. Литва никогда не входила и не входит в перечень стран, которые его интересуют хотя бы из простого любопытства», — сказал Каримов РИА Новости.

Он назвал решение Литвы «пустышкой, которая не заслуживает внимания Рамзана Кадырова и того, чтобы он потратил на чтение даже одну минуту».

«Любому здравомыслящему человеку понятно, что это жалкий жест в сторону США», — добавил Каримов.

27 ноября 2017 года президент Литвы Даля Грибаускайте подписала закон, аналогичный американскому акту Магнитского. Он вступил в силу 1 января 2018 года.

В понедельник, 15 января, департамент миграции Литвы опубликовал список из 49 россиян, которым запрещён въезд в страну.