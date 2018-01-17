Поклонская ответила на приглашение Генпрокуратуры Украины посетить Киев

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская ответила на приглашение руководителя пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины Андрея Лысенко посетить Киев, чтобы получить «эксклюзивные ответы» на заявление депутата на имя генпрокурора Юрия Луценко с просьбой начать расследование в отношении ряда украинских политиков.

«Предполагаю, что подобный красноречивый, но далекий от сути ответ с щедрым предложением компенсации проезда в Киев связан с непродолжительным периодом службы пресс-секретаря в органах прокуратуры. Предлагаю вернуться к существу моего заявления и рассмотреть его в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством», — цитирует Поклонскую РИА Новости.

При этом депутат призвала украинскую сторону прекратить «заниматься одурманиванием и уничтожением украинского народа и страны, превращая её в руины хваленой «евроинтеграции».

«Подобную щедрость предложила бы обратить в доход обворованного указанными мной должностными лицами государства для возможности принятия решения по ходатайству моих адвокатов о моем допросе по видеоконференцсвязи, в соответствии с требованиями УПК Украины», — заявила она.

Ранее в Генпрокуратуре Украины предложили Поклонской приехать в Киев.