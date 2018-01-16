Запрещённые на Украине «ВКонтакте» и «Яндекс» вошли в топ-5 самых популярных ресурсов в стране

Российская социальная сеть «ВКонтакте» и поисковик «Яндекс», которые ранее были запрещены на Украине, оказались в пятёрке самых посещаемых украинцами сайтов в декабре 2017 года.

Об этом информирует портал «Украинские новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы Интернет-ассоциации.

Возглавили рейтинг Google, Youtube и Facebook.

Отмечается, что в топ-10 попали также «Одноклассники», а закрывает десятку российский интернет-ресурс Mail.ru.

Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что в стране на 90% снизился трафик посещения российских социальных сетей.

16 мая президент Украины Пётр Порошенко утвердил решение СНБО о расширении списка физических и юридических лиц из России, в отношении которых введены санкции.

В обновлённый перечень вошли ряд российских СМИ, социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», а также интернет-ресурсы «Яндекс» и Mail.ru.