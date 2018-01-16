Исследование: новогоднее обращение Путина в Латвии посмотрели почти 300 тысяч человек

Короткая ссылка
Новогоднее обращение российского лидера Владимира Путина посмотрели больше жителей Латвии, чем обращение президента страны Раймонда Вейониса. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитической компании TNS-Kantar.

Как передаёт Sputnik, обращение Путина, которое транслировали «Первый балтийский канал» (ПБК) и телеканал РТР, посмотрели в общей сложности 280 тыс. латвийских телезрителей, а поздравление Вейониса на ПБК — 196,2 тыс.

Также исследование показало, что обращение премьера Мариса Кучинскиса на ПБК посмотрели 178,8 тыс. человек, а мэра Риги Нила Ушакова — 129,8 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что самым рейтинговым событием российского телеэфира 31 декабря стало обращение Владимира Путина.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Прибалтика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119