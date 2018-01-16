Исследование: новогоднее обращение Путина в Латвии посмотрели почти 300 тысяч человек

Новогоднее обращение российского лидера Владимира Путина посмотрели больше жителей Латвии, чем обращение президента страны Раймонда Вейониса. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитической компании TNS-Kantar.

Как передаёт Sputnik, обращение Путина, которое транслировали «Первый балтийский канал» (ПБК) и телеканал РТР, посмотрели в общей сложности 280 тыс. латвийских телезрителей, а поздравление Вейониса на ПБК — 196,2 тыс.

Также исследование показало, что обращение премьера Мариса Кучинскиса на ПБК посмотрели 178,8 тыс. человек, а мэра Риги Нила Ушакова — 129,8 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что самым рейтинговым событием российского телеэфира 31 декабря стало обращение Владимира Путина.