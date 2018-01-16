Представитель ЕС на Украине: блокада Донбасса ослабила украинскую экономику

Экономическая блокада Донбасса ослабила украинскую экономику, заявил глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли. Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, блокада Донбасса «имела также огромную социальную и экономическую цену для Украины и способствовала в значительной мере ослаблению украинской экономики».

Ранее украинский премьер Владимир Гройсман заявил, что экономика Украины понесла ущерб в 1% ВВП из-за экономической блокады Донбасса.

По данным Нацбанка Украины, ущерб от блокады составил $1,8 млрд.