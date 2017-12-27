Гройсман подсчитал потери от блокады Донбасса

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Экономика Украины понесла ущерб, равный 1% ВВП, из-за экономической блокады Донбасса. Об этом заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

«Импорт повысился за счёт блокады. Мы закупаем энергоресурсы. Всё это давит на валютный рынок и провоцирует значительные колебания, а также негативно влияет на торговый баланс Украины. Мы потеряли 1% ВВП из-за блокады», — приводит его слова УНН.

Гройсман подчеркнул, что Украина должна наращивать добычу собственных энергоресурсов и начинать их экспорт.

Ранее Нацбанк Украины заявил, что в 2017 году транспортная блокада Донбасса нанесла ущерб экономике страны в размере $1,8 млрд. 

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