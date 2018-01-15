Эксперт прокомментировал переговоры Лаврова и Климкина

Первый проректор Московской высшей школы, доктор исторических наук Борис Шмелёв прокомментировал переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Украины Павлом Климкиным, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Очень хорошо, что, несмотря на все сложности, этот переговорный процесс не обрывается и стороны пытаются прийти к какому-то соглашению по той проблематике, которая в настоящий момент сложилась в Донбассе», — сказал эксперт.

По его мнению, в настоящее время центральная задача украинской дипломатии заключается в обсуждении вопроса ввода миротворцев.

Ранее Министерство иностранных дел России рассказало о телефонном разговоре главы МИД Украины Павла Климкина и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.