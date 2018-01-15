На Украине сняли санкции с российского поставщика угля «Южтранс»

Министерство экономического развития и торговли Украины отменило санкции, введённые в конце октября 2017 года в отношении российского поставщика угля — компании «Южтранс». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что соответствующий приказ был принят ведомством 29 декабря 2017 года.

Кроме компании «Южтранс», в санкционный список были включены ещё ряд российских фирм.

В декабре стало известно, что за десять месяцев 2017 года добыча угля на Украине сократилась на 4,32 млн тонн.

Ранее правительство Украины одобрило проект распоряжения о создании государственного предприятия «Национальная угольная компания». Отмечается, что в рамках концепции реформирования и развития угольной промышленности до 2020 года предусмотрено создание госпредприятия путём реорганизации и слияния ряда угольных компаний.