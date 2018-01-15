Министр обороны Украины запретил награждать оружием гражданских лиц

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Министр обороны Украины Степан Полторак на своей странице в Facebook сообщил, что подписал приказ о запрете награждать оружием гражданских лиц.

«Выступил с инициативой и подписал соответствующий приказ ограничить себя в праве награждать отличием «Огнестрельное оружие» и «Холодное оружие» гражданских лиц», — написал он.

Министр отметил, что с настоящего момента оружием могут награждаться исключительно военнослужащие.

По его словам, подобные меры помогут усовершенствовать существующую нормативно-правовую базу по вопросам награждений, а также определить круг лиц, которые могут быть награждены оружием. 

Ранее Полторак сообщил, что в 2018 году на Украине начнётся строительство завода по изготовлению боеприпасов для вооружённых сил страны.

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