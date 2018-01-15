Киев возобновил выплату пенсий жителям двух посёлков в Донбассе

Короткая ссылка
Киев возобновил выплату пенсий жителям посёлков Травневое и Гладосово, которые в конце ноября украинские власти вернули под свой контроль. Об этом сообщил в Facebook глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«В посёлках Травневое и Гладосово, которые в конце ноября прошлого года вернулись под контроль украинской власти, полностью восстановили выплату пенсий», — написал он.

Жебривский добавил, что задолженность по пенсиям была выплачена к Новому году, теперь выплаты производятся в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что, по данным ООН, 586 тыс. украинцев, проживающих в зоне конфликта в Донбассе, не получают пенсии и социальные выплаты.

Выплаты пенсий и социальных льгот жителям неподконтрольных Украине территорий Донбасса были прекращены постановлением правительства от 7 ноября 2014 года. 

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119