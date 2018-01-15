Киев возобновил выплату пенсий жителям двух посёлков в Донбассе
«В посёлках Травневое и Гладосово, которые в конце ноября прошлого года вернулись под контроль украинской власти, полностью восстановили выплату пенсий», — написал он.
Жебривский добавил, что задолженность по пенсиям была выплачена к Новому году, теперь выплаты производятся в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что, по данным ООН, 586 тыс. украинцев, проживающих в зоне конфликта в Донбассе, не получают пенсии и социальные выплаты.
Выплаты пенсий и социальных льгот жителям неподконтрольных Украине территорий Донбасса были прекращены постановлением правительства от 7 ноября 2014 года.