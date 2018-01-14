В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны ВСУ за сутки
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили об отсутствии нарушений перемирия со стороны украинских военных за минувшие сутки.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства ЛНР.
«За минувшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано. Режим прекращения огня соблюдался», — отметили в ведомстве.
20 декабря 2017 года стало известно, что участники контактной группы в ходе переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины договорились установить перемирие в Донбассе с полуночи 23 декабря.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ранее на эту тему: