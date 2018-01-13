В ЛНР рассказали об обстреле украинскими снайперами домов мирных жителей

И.о. начальника управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Михаил Филипоненко заявил, что украинские силовики открыли огонь из стрелкового оружия по дачным домам местных жителей у линии соприкосновения сторон в Донбассе.

«По информации от местных жителей садоводческого товарищества «Зеленая Роща», сегодня в 4:30 утра бойцы ВСУ открыли прицельный огонь из снайперского вооружения. В один из домов было прямое попадание в окно», — приводит РИА Новости слова Филипоненко.

Он добавил, что «садоводческое товарищество «Зеленая Роща» находится в 500 метрах от линии боевого соприкосновения, поэтому очевидно, что украинские снайперы стреляли целенаправленно по домам мирных жителей».

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал ФАН предложение главы МИД Германии Зигмара Габриэля разместить вооружённый миротворческий контингент в Донбассе.