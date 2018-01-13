В ЛНР рассказали об обстреле украинскими снайперами домов мирных жителей
«По информации от местных жителей садоводческого товарищества «Зеленая Роща», сегодня в 4:30 утра бойцы ВСУ открыли прицельный огонь из снайперского вооружения. В один из домов было прямое попадание в окно», — приводит РИА Новости слова Филипоненко.
Он добавил, что «садоводческое товарищество «Зеленая Роща» находится в 500 метрах от линии боевого соприкосновения, поэтому очевидно, что украинские снайперы стреляли целенаправленно по домам мирных жителей».
Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал ФАН предложение главы МИД Германии Зигмара Габриэля разместить вооружённый миротворческий контингент в Донбассе.