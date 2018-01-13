У Украины не хватает послов в 17 странах

Должность посла Украины не занята в 17 иностранных государствах, где есть украинские дипломатические миссии.

Об этом говорится в ответе МИД Украины на запрос «Украинских новостей».

На сегодняшний день у Украины нет посла в Эфиопии (с мая 2009 года), в Казахстане (с августа 2013 года), в Швейцарии (с апреля 2014 года), Дании и Черногории (с мая 2014 года), на Кубе (с июня 2014 года).

Также вакантными остаются должности послов в Алжире, Греции, Латвии, Перу, Хорватии, Киргизии, Эстонии и ЮАР.

МИД не ответил на вопрос, вносил ли министр иностранных дел Павел Климкин президенту Петру Порошенко представления на назначение послов в 17 странах.

Ранее сообщалось, что МИД Украины прорабатывает вопрос возможности возвращения военной техники из Крыма.