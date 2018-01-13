В Казахстане мыши погрызли деньги в банкомате

Сотрудники одного из казахстанских банков обнаружили пару прятавшихся от холода мышей, которые погрызли деньги в банкомате.

Местные СМИ опубликовали видео вскрытия кассеты банкомата с грызунами и испорченными купюрами.

«Действительно, в одном из банкоматов, расположенном неподалёку от Астаны, в процессе инкассации была обнаружена пара мышей, судя по всему, искавших убежище от суровых погодных условий. В данный момент мы выясняем все подробности случившегося. Грызунам ничто не угрожает», — приводит Tengrinews.kz сообщение пресс-службы банка.

Отмечается, что мыши нанесли ущерб на сумму около $300.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что власти Астаны объявили режим чрезвычайного положения из-за суровых погодных условий.