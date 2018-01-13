В ДНР заявили о 16 случаях обстрела со стороны ВСУ

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В самопровозглавшённой Донецкой народной республике сообщили о 16 случаях обстрела со стороны украинских силовиков.

«За прошедшие сутки ВС Украины 16 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы восьми населённых пунктов», — цитирует РИА Новости представителя оперативного командования республики.

Там отметили, что огонь вёлся по Докучаевску, Донецку и сёлам на юге ДНР.

Ранее ФАН со ссылкой на оперативное командование ДНР сообщило о двух случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки.

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