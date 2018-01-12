В Совфеде прокомментировали предложение Гройсмана передать Украине Крым вместе с техникой
«У них отношение к Крыму как к территории без людей, как к куску земли. Они совершенно не интересуются мнением тех, кто здесь проживает. Если бы они спросили нас, то мы бы в очередной раз сказали, что ни при каких условиях не желаем быть вместе с Украиной. Нам достаточно того, что мы находились с ними 20 с лишним лет», — сказал он.
Цеков также предположил, что, несмотря на подобную риторику, украинская сторона всё же заберёт свою военную технику с полуострова.
«Гройсман старается умничать в такой ситуации, но при том Украина заберёт всю технику. Если они не заберут её сегодня, то это произойдёт завтра. А вся их бравада, я считаю, напоказ и не от большого ума», — заключил сенатор.
Ранее Владимир Гройсман прокомментировал предложение президента России Владимира Путина вернуть Украине военную технику из Крыма.