В Совфеде прокомментировали предложение Гройсмана передать Украине Крым вместе с техникой

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с RT раскритиковал слова премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который предложил передать Киеву не только военную технику из Крыма, но и сам полуостров.

«У них отношение к Крыму как к территории без людей, как к куску земли. Они совершенно не интересуются мнением тех, кто здесь проживает. Если бы они спросили нас, то мы бы в очередной раз сказали, что ни при каких условиях не желаем быть вместе с Украиной. Нам достаточно того, что мы находились с ними 20 с лишним лет», — сказал он.

Цеков также предположил, что, несмотря на подобную риторику, украинская сторона всё же заберёт свою военную технику с полуострова.

«Гройсман старается умничать в такой ситуации, но при том Украина заберёт всю технику. Если они не заберут её сегодня, то это произойдёт завтра. А вся их бравада, я считаю, напоказ и не от большого ума», — заключил сенатор.

Ранее Владимир Гройсман прокомментировал предложение президента России Владимира Путина вернуть Украине военную технику из Крыма.