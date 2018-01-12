В Крыму ответили на предложение Гройсмана передать Киеву полуостров вместе с военной техникой

Заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в разговоре с RT прокомментировал слова премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, предложившего передать Киеву полуостров вместе с оставшейся там украинской техникой.

«Украинскому премьеру, вероятно, нужно сходить и провериться нормальный ли он человек или нет. На сегодняшний день, на мой взгляд, на Украине собрались Гройсман и иже с ним люди, которые должны находиться в психбольнице. Они не могут выстраивать диалог, не понимают, что Крым вошёл в состав России и назад никогда не вернётся. Это решение самих граждан, которые проживают на территории полуострова. Обратной дороги быть не может», — сказал он.

Гемпель также отметил, что Россия готова сотрудничать с Украиной, но пока не видит того же со стороны Киева.

«Мы все готовы к диалогу с Украиной. И, конечно, хотели бы выстраивать партнёрские и дружеские отношения с сопредельным государством. Но, к сожалению, не видим положительных посылов от украинских политических лидеров. Сказанное Гройсманом — тупиковый разговор. Думаю, они сегодня ещё не созрели до того уровня, на котором говорят российские политики», — подчеркнул депутат.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал предложение президента России Владимира Путина вернуть украинской стороне военную технику из Крыма.