В ДНР заявили о 14 случаях обстрела со стороны ВСУ

Короткая ссылка
В самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) заявили о 14 случаях обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки.

Об этом информирует Донецкое агентство новостей со ссылкой на оперативное командование ДНР.

«За прошедшие сутки ВС Украины 14 раз нарушили режим прекращения огня. Применялись артиллерия, миномёты, вооружение БМП, гранатомёты и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские силовики вели огонь по девяти населённым пунктам республики.

Ранее ФАН со ссылкой на оперативное командование ДНР сообщило о двух случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119