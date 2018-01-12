В ДНР заявили о 14 случаях обстрела со стороны ВСУ

В самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) заявили о 14 случаях обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки.

Об этом информирует Донецкое агентство новостей со ссылкой на оперативное командование ДНР.

«За прошедшие сутки ВС Украины 14 раз нарушили режим прекращения огня. Применялись артиллерия, миномёты, вооружение БМП, гранатомёты и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские силовики вели огонь по девяти населённым пунктам республики.

Ранее ФАН со ссылкой на оперативное командование ДНР сообщило о двух случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки.