Эксперт о возможном появлении украинской криптовалюты: это будет катастрофой

Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в беседе с RT прокомментировал заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о том, что Нацбанк изучает возможность выпуска собственной криптовалюты. По его словам, поднимать этот вопрос для страны преждевременно.

«Украинская национальная валюта очень сильно упала за последние годы… Введение криптовалюты приведёт к тому, что значительная часть населения и бизнеса предпочтёт не использовать гривну и банковские счета. Для Украины это будет, конечно, катастрофа. Гривна, которую удалось ценой немалых усилий стабилизировать, полетит вниз», — сказал он.

Колташов добавил, что учитывая эти перспективы, не стоит ожидать появления криптогривны в ближайшем будущем.

«Скорее всего, дело ограничится разговорами, если только украинские власти всерьёз не считают, что можно обойтись без поддержки национальной валюты», — заключил эксперт.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что развитие рынка криптовалют не может оставаться без внимания государства.