В Крыму прокомментировали призыв Киева сообщать о получении повесток в армию России

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал RT заявление украинской прокуратуры, которая призывает жителей Крыма сообщать о получении повесток в армию России.

«Я глубоко убеждён, что заявление какой-то прокуратуры Автономной Республики Крым не может дойти до крымчан: они не знают о существовании такого органа, поскольку все формальные органы, которые создавались Украиной относительно Крыма, никак не связаны с нашими официальными», — сказал он.

По его словам, Украина, используя «эти непонятные институты, которые проедают большие бюджеты, занимается демонстрацией формальной работы».

«Что касается жителей Республики Крым, данное заявление может вызвать улыбку на лице, поскольку сегодня наши граждане действительно с гордостью готовы служить в российской армии, и какие-то заявления не могут повлиять на это», — отметил Ганжара.

Ранее прокуратура так называемой Автономной Республики Крым, которая продолжает свою работу в Киеве после вхождения полуострова в состав России, призвала жителей Крыма уведомлять орган о поступлении повесток для призыва в российскую армию.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.