Путин: ситуация в Донбассе приобретает характер замороженного конфликта

Ситуация в Донбассе приобретает признаки замороженного конфликта — Россия в этом не заинтересована, заявил российский лидер Владимир Путин.

«Это приобретает характер замороженного конфликта. Никто в этом не заинтересован, в том числе и Россия», — сказал глава государства в ходе встречи с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств в редакции kp.ru.

По словам Путина, в Москве хотели бы, чтобы ситуация разрешилась таким образом, чтобы это не вызвало озабоченности у жителей Донбасса.

«Россию вполне бы устроило, если бы были полностью реализованы Минские соглашения, в полном объёме. Не выборочно, как кому-то нравится, а в полном объёме — так, чтобы это устроило и тех, кто проживает в Донбассе», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что надеется на нормализацию отношений России и Украины после разрешения конфликта в Донбассе.

Ранее Путин назвал трагедией события на юго-востоке Украины.

RT ведёт прямую трансляцию встречи Путина с руководителями СМИ.