Выборы главы ДНР запланированы на осень 2018 года

Выборы главы самопровозглашённой Донецкой народной республики запланированы на осень 2018 года.

«Выборы (главы ДНР. — RT) будут в 2018 году, осенью. И Захарченко идёт на выборы в 2018 году», — цитирует РИА Новости главу ДНР Александра Захарченко.

В декабре сообщалось, что парламент самопровозглашённой Донецкой народной республики проголосовал за изменения в конституции, согласно которым срок полномочий главы ДНР и депутатов продлевается до пяти лет. Отмечается, что данные нормы не распространяются на действующих депутатов Народного совета и главу республики.

Предыдущие выборы в ДНР прошли осенью 2014-го. По действующей конституции срок полномочий парламентариев и главы республики ограничивается четырьмя годами.