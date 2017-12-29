Срок полномочий главы ДНР и депутатов увеличат до пяти лет

Парламент самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) проголосовал за изменения в конституции, согласно которым срок полномочий главы ДНР и депутатов продлевается до пяти лет.

Как отмечает РИА Новости, изменения начнут действовать после следующих выборов.

«Данные нормы распространяются на следующую каденцию и не распространяются на действующих депутатов Народного совета и главу республики», — заявил председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин.

Выборы главы и депутатов в ДНР прошли осенью 2014 года. По действующей конституции срок их полномочий — четыре года.