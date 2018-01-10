Трамп встретится с Назарбаевым 16 января

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Президент США Дональд Трамп встретится с лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Вашингтоне 16 января, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президенты обсудят пути укрепления и расширения стратегического партнёрства по вопросам региональной безопасности и экономического сотрудничества», — говорится в сообщении.

Кроме того, в числе тем переговоров «лидерство Казахстана в решении ряда международных вопросов, особенно по Афганистану, во время председательства в Совете Безопасности ООН».

Также речь пойдёт о двустороннем сотрудничестве, касающемся нераспространения оружия массового поражения, отметили в Белом доме.

В мае 2017 года Назарбаев и Трамп провели переговоры в рамках участия в саммите «США — Исламский мир». 

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