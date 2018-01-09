Саакашвили намерен провести марш за импичмент Порошенко 21 января

Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили намерен провести марш своих сторонников за импичмент президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщила пресс-секретарь Саакашвили Татьяна Баграновская.

«21 января, в воскресенье, состоится марш», — цитирует пресс-секретаря агентство «Украинские новости».

При этом она не уточнила время начала мероприятия. Также Баграновская отметила, что сторонники партии «Движение новых сил» не намерены убирать палаточный лагерь около здания Верховной рады Украины в Киеве.

Ранее в Главной прокуратуре Грузии выразили надежду, что все обвиняемые в совершении преступлений в государстве предстанут перед судом, однако в случае с экс-президентом страны Михаилом Саакашвили экстрадиция зависит от украинских властей.