Депутатам Рады компенсировали за зарубежные командировки 8 млн гривен

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За зарубежные командировки в 2017 году 93 депутатам Верховной рады Украины компенсировали 8 млн гривен. Об этом сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на документ аппарата Рады.

Как отмечается, спикер парламента Андрей Парубий получил 219 тыс. гривен компенсации, а его заместитель Ирина Геращенко — 227 тыс. гривен.

Кроме того, депутату Алексею Порошенко — сыну украинского президента — компенсировали 51,2 тыс. гривен за командировки в Бангладеш.

Ранее стало известно, что президент Украины Пётр Порошенко заработал 28 тыс. гривен (около $1 тыс.) в октябре 2017 года.

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