В Белоруссии СК начал проверку после падения гимнастки из Москвы в цирке Гомеля

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Гомельский городской отдел Следственного комитета Белоруссии начал проверку по факту травмирования российской гимнастки в местном цирке.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на официального представителя УСК по Гомельской области Марию Кривоногову.

«Проверку ещё только начали, выводов пока нет», — сказала она.

Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что воздушная гимнастка из московской труппы Алишера Алиева сорвалась во время выступления на гастролях в белорусском Гомеле. Она была госпитализирована в тяжёлом состоянии.

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