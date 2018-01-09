В Белоруссии СК начал проверку после падения гимнастки из Москвы в цирке Гомеля

Гомельский городской отдел Следственного комитета Белоруссии начал проверку по факту травмирования российской гимнастки в местном цирке.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на официального представителя УСК по Гомельской области Марию Кривоногову.

«Проверку ещё только начали, выводов пока нет», — сказала она.

Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что воздушная гимнастка из московской труппы Алишера Алиева сорвалась во время выступления на гастролях в белорусском Гомеле. Она была госпитализирована в тяжёлом состоянии.