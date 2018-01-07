Гимнастка из московской труппы сорвалась во время выступления в цирке Гомеля

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Воздушная гимнастка из московской труппы Алишера Алиева сорвалась во время выступления на гастролях в белорусском Гомеле, пишут «Дни.ру».

Девушка упала мимо страховочной сетки на манеж. По словам очевидцев, 20-летнюю гимнастку не удержал её партнёр.

Артистка цирка доставлена в больницу с травмой головы. Её состояние оценивается как тяжёлое.

В мае 2017 года в Москве госпитализировали цирковую гимнастку после падения с высоты.

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