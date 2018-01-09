Украинские радикалы прекратили блокировать Киево-Печерскую лавру

Украинские радикалы из националистической организации С14 завершили акцию, в результате которой был блокирован въезд в Киево-Печерскую лавру.

Об этом сообщается на странице организации в Facebook. «Акция возле Киево-Печерской лавры завершилась», — говорится в сообщении. Отмечается, что несколько десятков чнловек зажигали файеры, а также несли в руках транспаранты. Ранее стало известно, что радикалы заблокировали Киево-Печерскую лавру.