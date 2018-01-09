Украинские радикалы прекратили блокировать Киево-Печерскую лавру

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Украинские радикалы из националистической организации С14 завершили акцию, в результате которой был блокирован въезд в Киево-Печерскую лавру.

Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

«Акция возле Киево-Печерской лавры завершилась», — говорится в сообщении.

Отмечается, что несколько десятков чнловек зажигали файеры, а также несли в руках транспаранты.

Ранее стало известно, что радикалы заблокировали Киево-Печерскую лавру.

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