Экс-министр национальной экономики Казахстана отрицает обвинения в коррупции

Бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев не признаёт вину в коррупционных преступлениях, связанных с получением взяток и присвоении вверенного имущества.

Об этом сообщает РИА Новости.

«То, что я не причастен, я хочу донести до общества и, самое главное, до главы государства, лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева. Именно главе государства я обязан всеми своими профессиональными достижениями, учёбой по стипендии «Болашак», успешной карьерой», — сказал экс-министр.

По его словам, он всегда стремился к выполнению поставленных президентом задач.

Бишимбаев отметил, что люди, которых он когда-то привёл на работу, подвели его.

Ранее сообщалось, что Бишимбаев, возглавлявший холдинг «Байтерек», подозревается в организации похищения около $3 млн при строительстве завода по производству стекла в Кызылорде.