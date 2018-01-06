Посол Британии рассказала, что осложняет визовую либерализацию с Украиной

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Лондон не видит возможностей для визовой либерализации с Киевом в ближайшее время, поскольку ожидает подтверждения, что выдача виз на Украине отвечает требованиям безопасности. Об этом заявила посол Великобритании на Украине Джудит Гоф.

В частности, посол отметила, что данный вопрос осложнён недавним прецедентом, когда паспорт гражданина Украины получил гражданин другого государства, который стрелял в выходца из Чечни Адама Осмаева и его супругу Амину Окуеву.

«Мы теперь ожидаем надлежащего расследования этого факта, чтобы убедиться в том, что процесс выдачи виз на Украине защищён и безопасен. Поскольку в ином случае либерализация угрожает уже Великобритании и безопасности её граждан», — цитирует Гоф издание «Новое время».

Ранее посол Франции в Киеве Изабель Дюмон сообщила, что в ЕС обсуждалась возможность приостановки безвизового режима с Украиной из-за того, что в Раде рассматривался законопроект о снижении независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). 

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