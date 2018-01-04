На Украине рассказали о «государственных планах» подорвать российский газопровод

На Украине в 2014—2015 годах на государственном уровне планировали подрыв газопровода, который идёт в Европу через украинскую территорию. Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Юрий Грымчак.

«2014—2015 годы. Вы думаете, не было планов подорвать газопроводную систему с нашей стороны? Я вам о государственных планах рассказываю», — заявил он в эфире телеканала ZIK.

По его словам, в настоящее время российская сторона «делает всё, чтобы построить в обход Украины газопровод».

Ранее президент Украины Пётр Порошенко рассказал, что страна может возобновить закупку газа у России, если он будет дешёвым.

18 декабря премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что реализация проекта «Северный поток — 2» может привести к печальным для Украины последствиям.