Глава МИД Германии сомневается в правильности решения о поставках летального оружия на Украину

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что сомневается в том, что поставки оружия на Украину смогут помочь решению конфликта.

Об этом сообщает УНИАН.

Данное заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

По его мнению, на Донбассе и так хватает вооружения.

«Мы в Германии довольно скептически относимся к тому, что поставки оружия смогут помочь решению конфликта, но мы всё-таки довольно далеко, отдалены от этого конфликта, находимся как страна в определённой безопасности, а конечно, Украина с точки зрения обороны, рассматривает это иначе», — сказал он.

Ранее Габриэль отметил, что Германия не считает конфликт на востоке Украины замороженным.