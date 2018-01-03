Защита обжалует отказ суда предоставить Саакашвили статус нуждающегося в защите лица

Защита экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили намерена обжаловать решение Окружного административного суда Киева, который отказал в удовлетворении иска к управлению ГМС в Киевской области об отказе в предоставлении Саакашвили статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

«Хочу подчеркнуть, что никакой экстрадиции после сегодняшнего объявления не будет. У нас есть, согласно новому кодексу об административном судопроизводстве, 30 дней на обжалование этого решения. Поэтому это решение будет обжаловано нами обязательно, оно не вступило в силу», — цитирует УНН адвоката Руслана Чернолуцкого.

Ранее сообщалось, что Окружной административный суд Киева отказал экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили в удовлетворении иска о предоставлении статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.