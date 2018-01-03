На Украине разбили памятник участникам военных действий в Донбассе

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В городе Константиновке Донецкой области Украины разрушили памятник участникам военных действий в Донбассе. Об этом пишет «Обозреватель» со ссылкой на ГУ Нацполиции по региону.

«В Константиновское отделение полиции поступило сообщение о том, что в Константиновке повреждён памятный знак в сквере Афганцев в честь трёх местных жителей, которые погибли, защищая Украину», — говорится в сообщении.

Как отмечается, информация об инциденте поступила во вторник, 2 января.

По данным местных СМИ, злоумышленники свалили плиты с изображением украинского флага и словами из гимна, а также разбили плиту с гербом страны.

Ранее сообщалось, что в Одессе неизвестные облили красной краской памятный знак, посвящённый участникам военных действий в Донбассе.

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