Потребление газа на Украине в 2017 году снизилось на 6,3%

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Потребление газа на Украине в 2017 году снизилось на 6,3% по сравнению с 2016 годом - до 28,4 млрд куб. м.

Отмечается, что данные приводятся без учёта объёмов газа на производственно-технологические нужды «Укртрансгаза», облгазов и добывающих предприятий.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные пресс-службы ОАО «Укртрансгаз».

В компании отметили, что потребление без производственно-технологических расходов в 2016 году составило 30,3 млрд куб. м.

Ранее стало известно, что в 2017 году добыча природного газа на Украине увеличилась на 4,2% (на 838,2 млн куб. м) по сравнению с 2016 годом — до 20 млрд 825,3 млн куб. м.

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Украина
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