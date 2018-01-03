В Крыму видео испытаний ракетного комплекса назвали информационной кампанией Украины

Депутат Госдумы от Республики Крым, зампред комитета по делам национальностей Руслан Бальбек прокомментировал опубликованное на YouTube-канале Национального промышленного портала Украины видео испытаний двигателя ракет нового оперативно-тактического украинского комплекса «Гром-2».

«Демонстрацией испытаний новой оперативно-тактической ракеты Украина сознательно сообщает о потенциальной угрозе Крымскому мосту: заявленная дальность полёта теоретически позволяет произвести пуск с украинской территории до Керченского пролива. Официальный Киев обнародовал испытания новой ракеты в надежде испортить крымчанам новогодние каникулы. И, хотя, возможно, эта ракета и 10 километров не пролетит, а попадёт только в небо, цель этой информационной кампании — лишь запугивание мирного населения, потому что группировку российских войск в Крыму своей «экспериментальной ракетой» они не напугают», — считает он.

Депутат добавил, что на сегодняшний день нет ни одного убедительного фото- или видеоотчёта, где было бы видно попадание ракеты в цель.

«Пока что мы наблюдаем только пуски в никуда, а точнее, уход ракеты за горизонт. Где она приземляется и куда летит — эту тайну в Киеве держат за семью печатями как неудобную правду», — заключил Бальбек.

Ранее было опубликовано видео испытаний нового украинского ракетного комплекса‍ «Гром-2».