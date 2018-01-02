СМИ: Кабмин Украины уволил подозреваемого в госизмене помощника Гройсмана

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В правительстве Украины заявили об увольнении помощника премьер-министра Станислава Ежова, который подозревается в госизмене.

Об этом сообщают «Украинские новости».

«Ежов Станислав Станиславович уволен с 21 декабря 2017 года с должности заместителя руководителя протокола премьер-министра в соответствии с приказом государственного секретаря кабинета министров», — говорится в ответе секретариата кабмина.

21 декабря в СБУ заявили о задержании чиновника секретариата кабмина по подозрению в сотрудничестве с «российскими спецслужбами». Позднее стало известно, что задержанным является помощник премьера Станислав Ежов.

Позднее суд Киева арестовал его на два месяца.

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Украина
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