СМИ: Кабмин Украины уволил подозреваемого в госизмене помощника Гройсмана

В правительстве Украины заявили об увольнении помощника премьер-министра Станислава Ежова, который подозревается в госизмене.

Об этом сообщают «Украинские новости».

«Ежов Станислав Станиславович уволен с 21 декабря 2017 года с должности заместителя руководителя протокола премьер-министра в соответствии с приказом государственного секретаря кабинета министров», — говорится в ответе секретариата кабмина.

21 декабря в СБУ заявили о задержании чиновника секретариата кабмина по подозрению в сотрудничестве с «российскими спецслужбами». Позднее стало известно, что задержанным является помощник премьера Станислав Ежов.

Позднее суд Киева арестовал его на два месяца.