В ДНР заявили о трёх нарушениях перемирия со стороны ВСУ

На донецком направлении Вооружённые силы Украины трижды нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщает ФАН.

Отмечается, что при обстрелах территории самопровозглашённой Донецкой народной республики использовались миномёты, а также противотанковые и подствольные гранатомёты.

В сообщении говорится, что под обстрелы попали районы Ясиноватой и Сосновского.

Ранее политолог и публицист Александр Асафов прокомментировал в разговоре с New Inform процесс обмена пленными между Донбассом и Украиной.