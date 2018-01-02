МЧС: около 100 машин ожидают открытия Военно-Грузинской дороги
Около 100 автомобилей ждут очереди на проезд по Военно-Грузинской дороге на территории Северной Осетии.
Об этом сообщается на сайте МЧС по Северной Осетии.
«Наблюдается скопление автотранспорта в количестве 94 единиц техники, 102 человека, (60 — большегрузных)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что МЧС развернуло пункт обогрева.
1 января из-за ухудшения погоды в Грузии для всех видов транспорта была закрыта Военно-Грузинская дорога.
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