МЧС: около 100 машин ожидают открытия Военно-Грузинской дороги

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Около 100 автомобилей ждут очереди на проезд по Военно-Грузинской дороге на территории Северной Осетии.

Об этом сообщается на сайте МЧС по Северной Осетии.

«Наблюдается скопление автотранспорта в количестве 94 единиц техники, 102 человека, (60 — большегрузных)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что МЧС развернуло пункт обогрева.

1 января из-за ухудшения погоды в Грузии для всех видов транспорта была закрыта Военно-Грузинская дорога.

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