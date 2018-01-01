МЧС: Военно-Грузинская дорога закрыта из-за ухудшения погоды
Из-за ухудшения погоды в Грузии для всех видов транспорта закрыта Военно-Грузинская дорога.
Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.
«В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии... запрещено движение всех автотранспортных средств на участке город Владикавказ — населённый пункт Ларс — в направлении на выезд из России с 11:30 мск понедельника до особого распоряжения», — отмечается в сообщении.
Ведомство рекомендует воздержаться от поездок в данном направлении.
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