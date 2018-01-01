Пранкер Вован рассказал о розыгрыше Порошенко в Новый Год

Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) рассказал RT, что идея позвонить в новогоднюю ночь президенту Украины Петру Порошенко от имени генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга была спонтанной.

«Экспромтом решили позвонить и поздравить его. Для этого включили настоящую фразу Йенса Столтенберга. Порошенко был просто счастлив, там в начале разговора он сказал: «Вау!». Мы позвонили буквально в 00:40 по Киеву. И он был очень доволен, что сам генсек НАТО поздравил его с Новым годом», — отметил он.

Ранее пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли Порошенко в новогоднюю ночь.