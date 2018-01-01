Пранкеры разыграли Порошенко в новогоднюю ночь

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли в новогоднюю ночь президента Украины Петра Порошенко.

Запись беседы опубликована на странице пранкера Вована в социальной сети «ВКонтакте».

«Наше небольшое новогоднее поздравление Петра Порошенко и пожелание для него», — говорится в сообщении.

Отмечается, что один из пранкеров представился генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Порошенко радостно начал поздравлять его с Рождеством и Новым годом, пожелал всего хорошего и поблагодарил за звонок. В ответ пранкер от имени генсека НАТО выразил надежду, что Порошенко не будет пить слишком много водки и горилки.

«Надеюсь, вы не будете пить много водки и горилки этой новогодней ночью», — сказал пранкер.

После этого украинский президент бросил трубку.

25 декабря Вован и Лексус разыграли президента Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли.