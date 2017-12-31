Корреспондент RT передал детям Донбасса подарки от Деда Мороза

Корреспондент RT Роман Косарев побывал в Донбассе, где в образе Деда Мороза вручил детям подарки, которые они просили в своих письмах.

«Дорогие друзья! Спасибо всем, кто помог осуществить новогодние мечты маленьких жителей Донбасса! Посмотрите мини-фильм «Письмо». Огромная благодарность Валерию Фролову за съёмку, монтаж и вообще за то, что у меня есть в жизни такие люди!» — написал он в Facebook.

Роман Косарев несколько лет организовывает различные акции в помощь детям Донбасса, живущим в условиях войны. В 2017 году он отправился в Донецк, Ждановку и Комсомольское.