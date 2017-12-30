Порошенко подписал закон о бюджете на 2018 год

Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о государственном бюджете страны на 2018 год. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

«Президент Пётр Порошенко подписал закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2018 год», принятый Верховной радой 7 декабря», — отметили в пресс-службе.

Доходы госбюджета Украины определены в размере 917,9 млрд грн., расходы — на уровне 991,7 млрд грн.

Также сообщается, что предельный объём дефицита госбюджета в 2018 году предлагается предусмотреть в размере 80,6 млрд грн., или 2,4% ВВП.

Закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

Ранее стало известно, что пятая часть военного бюджета Украины на 2018 год будет потрачена на вооружение и военную технику, что на 34% больше, чем в 2017-м.