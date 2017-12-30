В Крыму ответили украинскому генералу на заявление о Крымском мосте

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Марианна Чурсина
Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в беседе с RT раскритиковал заявление экс-заместителя начальника Генштаба Вооружённых сил Украины Игоря Романенко о уязвимости Крымского моста для авиации и ракет.

«Я считаю заявление украинского генерала враждебным и в то же время абсурдным, демонстрирующим сущность украинского режима, который на протяжении нескольких лет ведёт войну против собственного народа… На сегодняшний день Крым является авианосцем в Чёрном море с точки зрения безопасности. Мы со стороны украинского государства подобные угрозы относительно каких-то ракетных стрельб рядом с республикой слышали много раз. Но Киев может сегодня лишь делать враждебные заявления, демонстрируя лицо собственного режима», — сказал он.

Ганжара также подчеркнул, что Крымский мост будет достроен вопреки надеждам украинских властей.

«Риторика относительно того, что мост не будет построен и что у нас с ним будут проблемы, была абсолютно пустой. Он строится, в следующем году будет построена первая часть. А Киев просто продолжает захлёбываться в собственной жёлчи, потому что у нас получается развивать новый Крым, несмотря на всё противодействие, которое Украина пыталась оказывать», — заключил депутат.

Ранее экс-заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил Украины Игорь Романенко заявил, что Крымский мост уязвим для авиации и ракет наземного и морского базирования.

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