В Совфеде назвали детским лепетом заявление украинского генерала о Крымском мосте

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал RT заявление экс-заместителя начальника Генштаба Вооружённых сил Украины Игоря Романенко, который назвал Крымский мост уязвимым для ударов ракет. Сенатор подчеркнул, что этот объект является прежде всего гражданским, а не военным.

«Сумасшедших, которые ходят в погонах на территории Украины, не так много. А что касается нормальных людей, то они понимают, что это контрпродуктивно и крайне опасно. Как только взлетит какая-то ракета или самолёт с желанием нанести удар по Крымскому мосту… мы церемониться не будем, потому что это посягательство на нашу территориальную целостность и угроза для жизни граждан России… Поэтому это всё детский лепет, разговор не совсем адекватного генерала, не до конца понимающего последствия возможных таких действий», — сказал он.

Клинцевич также добавил, что с появлением моста «совсем по-другому забьётся сердце Крыма». При этом он отметил, что попытки спекулировать на крымском вопросе уже вызывают раздражение.

«Клоунада вокруг Крыма с разговорами об аннексии у любого грамотного человека вызывает не только улыбку, а порой раздражение и омерзение от того, как ведут себя люди, которые ещё недавно говорили о дружбе народов», — заключил сенатор.

Ранее экс-заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил Украины Игорь Романенко заявил, что Крымский мост уязвим для авиации и ракет наземного и морского базирования.